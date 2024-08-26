Özbekistan'a giden yolcu uçağı Amasya'ya zorunlu iniş yaptı
İstanbul Havalimanı'ndan Taşkent'e uçan bir yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Amasya Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı. Yolcular başka bir uçakla Özbekistan'a gönderilecek.
Türkiye'den Özbekistan'a giden yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle Amasya Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
İstanbul Havalimanı'ndan havalanarak Taşkent'e uçan Qanot Sharq Havayollarına ait 152 yolcusu bulunan yolcu uçağı, çıkan teknik arıza nedeniyle Amasya Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı.
Amasya Valisi Yılmaz Doruk, uçağın teknik arıza nedeniyle iniş yaptığını açıkladı. Vali Doruk, yolcuların başka bir uçakla Özbekistan'a gönderileceğini belirtti. - AMASYA