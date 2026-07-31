Haberler

Oyuncu Kerem Bursin: "AHBAP Derneğine 200 bin TL bağışta bulundum"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oyuncu Kerem Bursin’in "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı.

Oyuncu Kerem Bursin'in "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Bursin "Hatırladığım kadarı ile ben de şahsen AHBAP Derneğine 200 bin TL bağışta bulundum. O süreçte sadece hesap bilgilerini paylaştım. Hiçbir etkinliğine veya programına katılmadım. Kendim de bağış yapmam sebebi ile açıkçası ben de mağdurum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan oyuncu Kerem Bursin'in beyanları ortaya çıktı.

"AHBAP Derneğine 200 bin TL bağışta bulundum"

Bursin ifadesinde, "Haluk Levent ile hiçbir tanışıklığım bulunmamaktadır. Gerek 2023 yılında gerçekleşen deprem öncesi gerekse sonrasında hiç yüz yüze gelmedik. Sadece o dönem deprem yardımları için sosyal medya hesaplarımdan yaptığım paylaşımlar ile AHBAP Derneğinin hesap bilgilerini de paylaştım. Ama ben bu paylaşımlarda sadece AHBAP hesaplarını paylaşmamıştım. Aynı zamanda AFAD hesap bilgilerini de paylaşmıştım. O dönem herkes AHBAP ile ilgili paylaşımlarda bulunduğundan dolayı ben de AFAD veya Kızılay gibi bir yardım kuruluşu gibi değerlendirip bu paylaşımları yaptım. Özellikle AHBAP'a ilişkin paylaşımlar yapmam konusunda beni yönlendiren ya da telkinde bulunan kimse olmadı. Hatırladığım kadarı ile ben de şahsen AHBAP Derneğine 200 bin TL bağışta bulundum. Bu bağışın ne şekilde kullanıldığına dair o dönem menajerim aracılığıyla dernekten sorduğumuzu hatırlıyorum. Aklımda kaldığı kadarı ile bir makbuz tarzı evrak göndermişlerdi ama içeriğini bilmiyorum" dedi.

"Kendim de bağış yapmam sebebi ile açıkçası ben de mağdurum"

Bursin ifadesinin devamında "Yaptığım yardımda bize söylenilenden farklı şekilde Haluk Levent tarafından kullanılmış ise ben de mağdurum. Sonrasında şikayet hakkımı da gerekirse kullanırım. Sosyal medyada İspanya'daki hayranlarım tarafından AHBAP Derneğine yapıldığı belirtilen bağışlara ilişkin bir bilgim yok. Bu bağışların derneğin resmi hesabına yapılmış olabileceğini düşünüyorum. Ben genellikle hayranlarımdan doğum günüm gibi özel günlerde benim için bir şey yapmak istediklerinde hayır kurumlarına bağış yapmalarını tercih ederim. Bu durumda da hayranlarım bağış yapmış olabilirler. Ama bu bağışa konu tutarların akıbeti hakkında benim bir bilgim bulunmamaktadır. İfademin başında da belirttiğim gibi o dönem ülkemizin içinde bulunduğu durum nedeni ile yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmek amacı ile bizim de nasıl bir katkımız bulunur düşüncesiyle bu paylaşımları yaptık. Bu paylaşımları yaparken de AHBAP'ın yanı sıra başta AFAD'ın hesaplarını da paylaştım. Hatta en çok AFAD'ın hesap bilgilerini paylaştım diyebilirim. Bu nedenle Haluk Levent tarafından paylaşımlarımı farklı amaçlarla kullanılması nedeniyle üzgünüm. O süreçte sadece hesap bilgilerini paylaştım. Hiçbir etkinliğine veya programına katılmadım. Yukarıda belirttiğim gibi kendim de bağış yapmam sebebi ile açıkçası ben de mağdurum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu

Kaos büyüdü, Başbakan bölgeye gidip dünyaya seslendi
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı

Bunlar mı işçiyi temsil edecek? 1 milyon TL maaş alıyor

Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüz ifadesi değişti! Baskına giden zabıta ekiplerini şaşırtan sözler

Baskına giden zabıta ekiplerini şaşırtan sözler
Kadere bak! Farklı şehirlerde yaşayan anne ve oğlu 2 saat arayla vefat etti

Kadere bak! Farklı şehirlerdeki anne ve oğlu 2 saat arayla vefat etti
Dünya futbolunu sarsan plan sonrası Infantino'nun kıdemli danışmanı istifa etti

Dünya futbolunu sarsan plan istifa getirdi! Infantino yalnız kaldı
İrem Helvacıoğlu Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Tepkisine dikkat

İrem Helvacıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Tepkisine dikkat
İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…

İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...

Demirtaş, Narin dosyasını inceledi: Suç işleyen tek isim...
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı