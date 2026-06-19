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Ece İrtem'in ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi

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Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in avukatı, Tayland gezisinde maymun ısırığının ölümcül olabileceğini belirterek otopside bu hususun değerlendirilmesini talep etti.

Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, İrtem'in Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ve maymun ısırığının sepsis dahil ölümcül neticelerinin olabileceğinin öğrenildiğini belirterek, savcılığa verilen dilekçede otopside bu hususun da değerlendirilmesinin talep edildiğini açıkladı.

Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, yazılı bir açıklama yaptı. Uğur Gökkoyun yaptığı açıklamada, "15 Haziran 2026 tarihinde evinde vefat eden müvekkilim Ece İrtem'in sol kolunda 3 adet nedbenin tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda, Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir. Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede, maymun ısırığının sepsis dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek, otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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