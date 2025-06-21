Ovacık'ta İzinsiz Define Kazısı Yapan İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Ovacık'ta İzinsiz Define Kazısı Yapan İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Karabük'ün Ovacık ilçesinde izinsiz define kazısı yapan iki kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yanında kazı aletleri bulundu.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen iki şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen denetim faaliyeti sırasında Ovacık ilçesinde izinsiz define arayan 2 kişi, kazı yaptıkları bölgede yakalandı.

Şüphelilerin yanında 1 adet merdiven, 2 adet taş kazma, 2 adet bel küreği, 1 adet kürek, 1 adet levye, 2 adet kova, 1 adet ip halat ve 2 adet eldiven ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİdil Tülin:

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