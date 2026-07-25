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Otoyolda ters yönde ilerleyen araca 90 bin TL ceza

Otoyolda ters yönde ilerleyen araca 90 bin TL ceza
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Gaziantep’te otoyolda ters yönde ilerleyen aracın sürücüsüne 90 bin TL idari para cezası uygulandı.

Gaziantep'te otoyolda ters yönde ilerleyen aracın sürücüsüne 90 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücüsü belgesine 60 gün süreyle el konulan ve aracı trafikten 60 gün men edilen sürücünün ters yönde ilerlediği anlar kameraya yansıdı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda denetim yaptı. Ekiplerin denetim çerçevesindeki seyir devriyesi sırasında 1 aracın ters istikamette seyir ettiği tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlal nedeniyle araç sürücüsüne 90 bin TL cezai işlem uygulandı. Sürücüsü belgesine 60 gün süreyle el konulan ve aracı trafikten 60 gün men edilen sürücünün ters yönde ilerleme anları kameraya yansıdı.

Trafik kurallarına uyumu artırmak ve muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla yürütülen denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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