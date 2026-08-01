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Otoyolda tehlikeli yük taşıyan tır, jandarmanın dikkatinden kaçmadı

Otoyolda tehlikeli yük taşıyan tır, jandarmanın dikkatinden kaçmadı
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Hatay’da otoyol üzerinde yola saçılacak ve dökülecek şekilde yük taşıyan tır, denetim yapan Jandama ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

Hatay'da otoyol üzerinde yola saçılacak ve dökülecek şekilde yük taşıyan tır, denetim yapan Jandama ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

Hatay Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri tarafından O-53 Otoyolu'nda sabit trafik denetimi ve dron ile havadan destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimler esnasında yola saçılacak ve dökülecek şekilde aşırı yükleme yaparak trafiğe çıkan tır sürücüsü jandarma personelinin dikkatinden kaçmadı. Tırın jandarma personeli tarafından fark edildiği anlar kask kamerasına yansırken, tır sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Jandarma ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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