Otoyolda scooter ile tehlikeli yolculuk yapan iki genç, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul Çevreyolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Bir genç erkek ve bir genç kadın, otoyol üzerinde scooter ile hiçbir koruyucu ekipman kullanmadan ilerledi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, gençlerin hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye atarak uzun süre yolculuk ettikleri görüldü.

Scooter üzerindeki iki gencin zaman zaman ani ve tehlikeli şekilde şerit değiştirdikleri, araçların arasında ilerledikleri anlar da görüntülere yansıdı. - İSTANBUL