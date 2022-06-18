Otoyolda 1 kişinin öldüğü, 2 aracın yandığı kaza anı kameralara yansıdı - Haberler

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Otoyolda 1 kişinin öldüğü, 2 aracın yandığı kaza anı kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul-İzmir Otoyolunun Susurluk bağlantı noktası yakınlarda meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü kaza anında yaşananlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul- İzmir Otoyolunun Susurluk bağlantı noktası yakınlarda meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü kaza anında yaşananlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. 2 aracın yandığı olay yerinde, alevlerin ilk ortaya çıkışı ve yaşanan panik an be an kaydedildi.

Balıkesir- İstanbul karayolunun Susurluk bağlantı noktası yakınlarında meydana gelen 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza anında sol şeritten hızla ilerleyen aracın yağmur sularına girince direksiyon hakimiyetini kaybettiği görülürken, kaza sonrası 2 aracın alev aldığı anlar kameralara yansıdı.

Olay

Edinilen bilgiye göre, S.C. yönetimindeki 34 ARS 10 plakalı araç, İzmir istikametinden İstanbul istikametine seyri sırasında Hatap Deresi mevkiinde, havanın yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, emniyet şeridinde duraklama yapan Ö.B. idaresindeki 34 KF 5751 plakalı araca ve yardım amaçlı duran B.E.Ç. yönetimindeki 35 H 6723 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 35 H 6723 plakalı araç alev alarak tamamen yanarken, 34 ARS 10 plakalı araç ise kısmen tutuştu. Kaza sonrası S.C. ve Ö.B. yaralanırken, B.E. isimli kişi hayatını kaybetti. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Tragger İzmir 3. Sayfa Haberler

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