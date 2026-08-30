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Afyonkarahisar'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Afyonkarahisar'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Araçlardan biri devrilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Akcan Parkı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çay istikametinden Emirdağ istikametine seyir halinde olan E.A. idaresindeki 60 ACT 661 plakalı otomobil kavşakta F.Ş., yönetimindeki 34 RR 4657 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta savrularak orta refüje girerken, birisi devirilerek durabildi.

Kazanın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ile birlikte İ.A., M.E.A., A.A., Ü.A. ve E.Ş.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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