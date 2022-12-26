Otomobille takla atıp 100 metre sürüklenen otomobilde yaşanan can pazarı kamerada

Otomobil önce başka bir otomobile çarptı, ardından karşı yola geçip takla atarak sürüklendi

Otomobildeki gençlerin kaza öncesi ve sonrasında yaşadıkları araç içi ve motosiklet kask kameralarına an be an yansıdı

Emniyet kemeri sayesinde hayatta kalan gençler araç içinden sağ sağlim çıkmayı başardı

ANTALYA - Antalya'da iki gencin içinde bulunduğu otomobilin, refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçip metrelerce ters şekilde sürüklendiği anlar hem motosiklet kamerasına hem de yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. İki genci taktıkları emniyet kemeri hayata bağlarken, soğukkanlılıkları pes dedirtti.

Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Ozan Kuşcu ve arkadaşının kullandığı otomobille sosyal medya kanallarına içerik üretmek için dışarı çıktı. Lara bölgesinde seyir halinde bulunan ve Emre Akkurt'un kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje vurdu, ardından ters dönerek karşı şeritte sürüklenmeye başladı. Sürüklenen araç bir başka araca çarptıktan sonra yaklaşık 107 metre sonra durdu. Emniyet kemerleri takılı olan Kuşcu ve Akkurt, kazayı yara almadan atlattı ve araçtan kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

"Takla ve sürüklenme anları kamerada"

Film sahnelerini aratmayan kaza anı ve sonrasında yaşanan motosiklet kamerası ile gençlerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin refüje çarptıktan sonra takla atması, otomobile çarptığı ve sürüklendiği anlar yer aldı. Cep telefonu görüntüsüne ise kaza anında yaşananlar ve iki genç arasındaki diyaloglar yer aldı. Araç sürüklenirken Kuşcu arkadaşına, " Kanka dur araba kaydı sakin ol. 112'yi arayayım mı sende bir şey var mı? Bir dakika sakin sakin. Bir sürüklenmişiz. Emniyet kemeri takılı olmasa ölüyorduk. Emniyet kemeri çok önemli sadece kafamı vurdum. Karşı şeritten gelen bir araca çarptık" sözleri yer aldı.

"Çok sakin kaldık"

Kazayı yara almadan atlatan Ozan Kuşcu, seyir halindeyken arkadaşının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip taklalar attıklarını söyledi. Takla atarken bir araca çarpmaları nedeniyle hızlarının azaldığını ifade eden Kuşcu,"Daha kötü sonuçlar olabilirdi, o araç bizim hızımızı kesti. Kazayı herkes kurgu gibi bahsediyor ama öyle bir şey söz konusu değil. Arkamızdan gelen motosikletlinin kamerasına kaza yansıdı. Bende aracın içinde o an video çekiyordum, o anda kaza oldu. Kaza anı hem içerideki hem dışarıdaki kameralara yansıyor. Çok garip bir kazaydı. Araba taklalar atmasına rağmen yaralanmadık ve çok sakin kaldık. Bu sakinlik karşısında insanların tepkisi, " Her gün kazamı yapıyorsunuz" oldu. Takla atıyoruz ama hem kendim hem arkadaşım sakin kalıyor" dedi.

"Emniyet kemeri hayat kurtardı"

Daha önce küçük kazalar atlattıklarını anlatan Ozan Kuşcu, " Buda küçük bir kazaydı, diğer araca binip yolumuza devam ettik. Karşı şeritte çarptığımız araç olmasa belki biz hayatta olmayabilirdik. Emniyet kemerimiz sayesinde sadece kafamızı çarptık" diye konuştu.