Otomobille hafif ticari çarpıştı: 2 yaralı

SİVAS - Sivas'ta otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gültepe Mahallesi Gültepe caddesinde meydana geldi. A.E idaresinde ki 58 AAC 433 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsü ara sokaktan caddeye indiği esnada caddede seyir halinde bulunan Y.Ş idaresinde ki 58 NP 394 plakalı Fiat marka hafif ticari arabaya çarpması sonucunda kaza meydana geldi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 58 ACC 433 plakalı otomobilin sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan B.Y hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Sivas Numune Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.