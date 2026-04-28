Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü, park halindeki aracın altına sürüklendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sağa dönüş yapan otomobil ile elektrikli bisiklet çapıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, elektrikli bisikletin sürücüsü yola savrulup park halindeki bir otomobilin altına girdi.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ethem G.'nin kullandığı 07 BFR 810 plakalı elektrikli bisiklet, Orman İşletme Müdürlüğü önüne geldiğinde aynı istikamette giderken sağa dönüş yapan, plaka ve sürücüsü belirlenemeyen otomobile çarptı. Kaza sonrası elektrikli bisiklet sürücüsü yola savrulup park halinde aracın altına girdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından elektrikli bisiklet sürücüsü ile konuşan otomobil sürücüsü olay yerinden ayrıldığı belirtildi. Sürücü olay yerine gelen ambulansta yapılan tedavinin ardından hastaneye gitmekten vazgeçti, trafik ekipleri ile görüştükten sonra da elektrikli bisikletine binip olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA

