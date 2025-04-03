Otomobiliyle Park Halinde Araçlara Çarpan Şahıs Kamerada
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, park halindeki araçlara çarpan bir sürücü güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Otomobiliyle park halindeki araçlara çarpan şahıs kamerada
BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobiyle park halindeki araçlara çarparak zarar veren şahıs, güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, 10 AIL 798 plakalı araçla seyir halinde olan şahsın, park halindeki bazı araçlara çarparak zarar verdiği ve çevreye rahatsızlık oluşturduğu görüldü. Görüntülerde şahsın çevreye zarar verdiği anlar dikkat çekti. Vatandaşlar duruma tepki göstererek yetkililerden konuya müdahale etmelerini istedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERRA KARAKAŞ - 3.Sayfa