Otomobilinde Uyuşturucu Satışı Yapan Şüpheli Tutuklandı

Otomobilinde Uyuşturucu Satışı Yapan Şüpheli Tutuklandı
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Adana'da otomobilinde uyuşturucu satışı yapan H.T. isimli şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Yapılan aramada 20,35 gram bonzai ve 43 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Otomobilinde uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da otomobilinde uyuşturucu satışı yapan şüphelini yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli H.T.'ninuyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takip neticesinde şüpheli, Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesinde aracında yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan arama çalışmasında 20,35 gram bonzai ve 43 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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