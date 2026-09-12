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Otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada

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Karabük’te otomobilin çarptığı yaya yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te otomobilin çarptığı yaya yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Namal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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