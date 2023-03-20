Otomobilin tırın altında kaldığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da virajı dönemeyen otomobilin tırın altında kalması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Sincan ilçesinde yer alan Zir Vadisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülüğünü Galip K.'nin (50) yaptığı 06 GKG 51 plakalı araç, yol ayrımındaki virajı dönmeye çalıştığı sırada Güven Güngör (50) kontrolündeki 06 BVS 714 plakalı tırla çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Tırın altında kalarak feci halde can veren Galip K.'nin cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, tır şoförünün gözaltına alındığı öğrenildi. - ANKARA