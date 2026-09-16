Haberler

Otomobilin takla attığı kazada vatandaşlar kaza kavşağına çözüm istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay’da 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Hatay'da 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada takla atan otomobil trafoya çarparak durabilirken, mahalle sakinleri kavşağa önlem alınmasını istedi.

Kaza; Payas ilçesi Fatih Mahallesi Barbaros Caddesi'nde yaşandı. 31 TN 813 plakalı Opel marka otomobil ile 31 AVK 497 plakalı Seat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan 31 TN 813 plakalı otomobil elektrik trafosuna çarparak durabildi. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ilk müdahalenin ardından Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mahalle sakini Ali Karataşoğlu, bölgede sık sık kazaların yaşandığını ifade ederek önlem alınması gerektiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Balkondan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

12 yaşındaki Elifnaz'ın kahreden sonu! Hayalleri yarım kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı

Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı! Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi

Eski vekile vahim suçlamayla hapis cezası
Doğum günü pastası canından ediyordu! Ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada

Doğum günü pastası canından ediyordu! O anlar kamerada
Cenazede imamı kızdıran olay! Namazı kıldırmak istemedi

Cenazede imamı kızdıran olay! Namazı kıldırmak istemedi

Yemen'de Husilerden F-15 iddiası: Suudi uçağı düşürüldü

Ses getirecek açıklama: F-15 düşürdük
Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu! 'Öcalan'a villa verilecek' iddiasına yanıt

Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu: Öcalan'a villa değil...
İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu

İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu