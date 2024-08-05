Otomobilin motoruna giren yavru kedi kurtarıldı
Isparta'da otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi itfaiye ekipleri dakikalarca uğraşarak çıkardı.
Otomobilin motoruna giren yavru kedi kurtarıldı
ISPARTA - Isparta'da otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi itfaiye ekipleri dakikalarca uğraşarak çıkardı
Olay, Isparta'nın merkeze bağlı Çünür Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sitenin otoparkında park halinde bulunan otomobilin motor kısmına kedi girdi. Aracı çalıştırdıktan sonra kediyi fark eden otomobil sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dakikalarca süren çalışmaları sonucu yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarılarak annesinin yanına bırakıldı.