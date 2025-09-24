Haberler

Otomobilin Kaputunda Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

Erzincan'da bir otomobilin kaput kısmında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine müdahale eden ekipler, kediyi sağlıklı bir şekilde kurtardı ve sağlık kontrolü için itfaiyeye götürdü.

Erzincan'da otomobilin kaput kısmında sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yunus Emre Mahallesinde bir otomobilin kaputundan kedi sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri aracın kaput kısmında sıkışan kediyi kurtardı. Yavru kedi sağlık kontrolü için itfaiyeye götürüldü. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
