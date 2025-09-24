Otomobilin Kaputunda Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı
Erzincan'da bir otomobilin kaput kısmında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine müdahale eden ekipler, kediyi sağlıklı bir şekilde kurtardı ve sağlık kontrolü için itfaiyeye götürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa