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Kazada hurdaya dönen araçta hava yastığı açılmadı

3. Sayfa Haberleri

Kazada hurdaya dönen araçta hava yastığı açılmadıANTALYA Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü ve yolcusu yara almadan kurtuldu.

Kazada hurdaya dönen araçta hava yastığı açılmadı

ANTALYA Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü ve yolcusu yara almadan kurtuldu. Aracın adeta hurdaya çıktığı kazada araçta yolcu olarak bulunan kişi hava yastıklarının açılmamasına tepki gösterdi.

Kaza, gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı mahallesi Belediye caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 ETC 19 plakalı Wosvolkswagen Polo marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve yolcusu yara almadan kurtulurken otomobilde ise adeta hurdaya çıktı. Kaza sonrasında araçta yolcu olarak bulunan kişinin hava yastığı şoku yaşadığı görüldü. Araçta bulunan hava yastıklarının açılmamasına şaşıran yolcunun, "Böyle bir kazada AİRBEG açılmadı onu anlamadım. Araç sıfırdı, araç kayarak bariyerlere çarptı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mahmut Kayacan - 3. Sayfa

Antalya Tragger 3. Sayfa Haberler

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