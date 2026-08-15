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Samsun'da Yayaya Otomobil Çarptı: 1 Yaralı

Samsun'da Yayaya Otomobil Çarptı: 1 Yaralı
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Samsun'un Atakum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya E.K., T.T. yönetimindeki 34 AJ 2699 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. İlk müdahalesi motosikletli ambulans ekibi tarafından yapılan yaralı, özel bir hastanenin acil servisine kaldırıldı.

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen E. K.'ya, T. T. idaresindeki 34 AJ 2699 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan E. K.'ya ilk müdahaleyi olay yerine gelen motosikletli ambulans ekibi yaptı. Yaralı, daha sonra olay yerine sevk edilen ambulansla çevredeki özel bir hastanenin acil servisine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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