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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Binali Yıldırım Bulvarı'nın sanayi sitesi girişinde meydana geldi. Malatya istikametine doğru seyir halinde olan Yasin G. idaresindeki 46 ABY 557 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet A. adlı çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldıran Ahmet A. tedavi altını alındı. Ahmet A.'nın bir fırında çıraklık yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş, Elbistan, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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