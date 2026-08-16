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Hendek'te Feci Kaza: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Hendek'te Feci Kaza: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Emine Çolak'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Hendek ilçesi Mahmutbey Mahallesi Cenaze Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Çolak'a (80) henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emine Çolak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Emine Çolak'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Yeni Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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