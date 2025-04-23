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Otomobilin Çarptığı Minik Kız Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sokakta oyun oynarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki Zümra Topuz, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Zümra'nın cenazesi ikindi namazı sonrası toprağa verildi.

Oyun oynarken otomobilin çarptığı minik kız hayatını kaybetti

Zümra, gözyaşlarıyla toprağa verildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sokakta oynarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve 5 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Zümra toprağa verildi.

Kaza, 18 Nisan'da Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mercanlı Sokak'ta meydana geldi. Sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Zümra Topuz'a otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan minik kızı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Zümra, hastanede süren 5 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti.

Anasınıfı öğrencisi olan Zümra'nın cenazesi, Yavuz Sultan Selim Merkez Camisinde kılınan namazın ardından İlimtepe Erikli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİNALİ ASLAN - 3.Sayfa
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