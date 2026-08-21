Hatay'da Feci Kaza: Kadın Hayatını Kaybetti

Hatay'da yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan 53 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Feci kazada otomobilin kadına çarparak havaya uçurduğu anlar ise kameraya yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi hastane mevkiinde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen A.Ş. (41) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Sinoplu'ya (53) çarptı. Yapılan ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sinoplu'nun cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptığı ve kadının savrularak metrelerce havaya uçtuğu görüldü. Sinoplu'ya çarpan aracın sürücüsüyse gözaltına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı