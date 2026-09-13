Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Develi - Sindelhöyük yolu üzerinde otomobilin çarptığı Ahmet F. (26) ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ahmet F., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı