Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Adıyaman Kalesi yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 9 yaşlarındaki Abdulmecit D'ye, Hacı Bayram K., idaresindeki 44 KL 604 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada Abdulmecit D., yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman Kalesi Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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