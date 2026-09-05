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Adıyaman'da 7 Yaşındaki Çocuk Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da 7 Yaşındaki Çocuk Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
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Fatih Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Güneş Avcı'ya otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Güneş Avcı'ya, 34 DAM 951 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Avcı'nın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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