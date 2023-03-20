Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilin çarptığı çakal telef oldu

3. Sayfa Haberleri

Otomobilin çarptığı çakal telef oldu

Sinop'ta otomobilin çarptığı çakal telef oldu.

Sinop'ta otomobilin çarptığı çakal telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Sinop'un Mertoğlu köyü mevkisinde kümese dadanan çakal daha sonra aniden karayoluna çıktı. Karayoluna çıkan çakala plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çakal bir süre yol kenarında yaralı kaldıktan sonra telef oldu. Olayın bildirilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğü ekipleri çakalı olay yerinden aldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sinop 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title