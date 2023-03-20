Sinop'ta otomobilin çarptığı çakal telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Sinop'un Mertoğlu köyü mevkisinde kümese dadanan çakal daha sonra aniden karayoluna çıktı. Karayoluna çıkan çakala plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çakal bir süre yol kenarında yaralı kaldıktan sonra telef oldu. Olayın bildirilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğü ekipleri çakalı olay yerinden aldı. - SİNOP