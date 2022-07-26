Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı Adıyaman'da, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü olan çocuk yaralandı. Adıyaman'da, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü olan çocuk yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, Karapınar Caddesi Hacı Keleş Cami yakınlarında Umut Can T., idaresindeki bisiklete çarpıştı. Meydana gelen kazada Umut Can T., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Umut Can Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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