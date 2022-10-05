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Otomobilin çarptığı at menfezden aşağı düşüp telef oldu: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Otomobilin çarptığı at menfezden aşağı düşüp telef oldu: 4 yaralı Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı at yaklaşık 2 metrelik menfezden aşağı düşüp telef olurken, kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Otomobilin çarptığı at menfezden aşağı düşüp telef oldu: 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı at yaklaşık 2 metrelik menfezden aşağı düşüp telef olurken, kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya Karayolu 75'inci kilometresi Sandıklı ilçesi Kırkpınar kümeleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman S., yönetimindeki 20 RE 169 plakalı otomobil aniden yola çıkan başıboş ata çarptı. Çarpmanın etkisi ile at yaklaşık 2 metre yükselikteki menfezden aşağı düşerek telef oldu. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken olayda, sürücü Osman S., ile birlikte otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Mustafa K., Ahmet Ş. ve Orhan K., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesi'ne Kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Bayar - 3. Sayfa

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