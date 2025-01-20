Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

BURSA - Bursa'da seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, önünde seyreden otomobile çarptı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi Acemler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BJA 208 plakalı motosiklet sürücüsü Salih K., önünde seyreden 16 GD 262 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.