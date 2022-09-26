Otomobile çarpan alkollü motosiklet sürücüsü yaralandı 3. Sayfa Haberleri Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Kaza, Side Mahallesi Kemer Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ensar Ç.'nin kullandığı 07 AOM 040 plakalı motosiklet, Aristarkh Viktorovich Anisimov isimli yabancı uyruklu şahsın kullandığı 07 AAH 563 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan ve sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Ensar Ç.'nin yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlendi. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Side Mahallesi Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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