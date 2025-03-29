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Otomobile Ateş Eden Şahıs Mezarlıkta Yakalandı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde park halindeki bir otomobile 7 el ateş eden M.T. isimli şahıs, olay sonrası kaçarken mezarlıkta yakalandı. Vatandaşların ihbarı ile polis ekipleri hızla harekete geçti.

Otomobile ateş eden şahıs mezarlıkta yakalandı

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde park halindeki otomobile 7 el ateş eden şahıs mezarlıkta yakalandı.

Edinilen bilgilere göre M.T isimli şahıs, Eğitim Mahallesi Teyyaraci Mehmet Ali Caddesi üzerinde park halinde olan 16 EE 033 plakalı otomobile 7 el ateş etti. Ateş eden şahıs daha sonra kaçmaya başladı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ve bekçi ekipleri kaçan şahsı bölgede aramaya başladı. Ekipler, kaçan şahsı kısa sürede Değirmenlikızık Mezarlığı'nda yakaladı.

Otomobile Ateş Eden Şahıs Mezarlıkta Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / POLAT TAHA ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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