Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydan gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şehit Selim Vural Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 AIZ 620 plakalı motosikleti kullanan Sezgin E. (23), önünde ilerleyen 34 DH 9434 otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Malkara Devlet Hastanesi'nde yapılan Sezgin E., daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
