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Otomobilden havaya rastgele ateş eden şüpheliye 26 bin lira ceza

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İstanbul Başakşehir'de otomobilin camından dışarıya rastgele ateş eden şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliye 26 bin lira idari para cezası uygulandı.

EKİPLER HEMEN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Şelale Caddesi'nde, bir şüpheli seyir halindeki otomobilin camından havaya rastgele ateş etti. Şüpheli bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, paylaşılan görüntülere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen 18 yaşındaki M.Ö. kısa sürede yakalandı. 'Silah kanununa muhalefet' suçundan gözaltına alınan M.Ö.'ye 26 bin lira idari para cezası uygulandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabı üzerinden, M.Ö.'nün adli makamlara sevk edildiğini duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Şehir eşkıyalığına özenenleri adalete teslim etmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başakşehir Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (11)

Ali Bilgili:

Çok değil mi o para? Bir daha yapmaz kesin

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6
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Ramazan Uslu:

Cezası 2 yıl hapis olacak ki bir daha kimse buna tenezzül edemeyecek,illa birinin ölmesi mi gerekli

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2
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Halil null:

Bildiğim kadarıyla 2 yıl ceza alsa bile zaten para cezasına çeviriyor lar.

yanıt19
yanıt2
oski:

para cezası nedir hapis cezası vereceksin

74
1
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Erdal Doğan:

Alacağı ceza hapis cezası olmalıydı çünkü havaya değil normal sokağa rastgele ateş ediyor bu mahluk

44
1
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Güray Dilli :

Allah akıl vermezse bir kula ..

27
2
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Naim Habeşi:

ne yaptınız ya adamın hayatı bitmiş 26 TL ceza kesseydiniz

24
2
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Hacer Güler:

Bir maaş kadar bile değil ayrıca caydırıcı hiç değil, trafikten men edilmeli, neticede havaya ateş açmak bir eğlence yöntemi değil…

21
1
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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

26 Bin Liraysa çoğu kişi deneme yapar. 1 Yıl içeri atılması lazım ders olsun.

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1
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Gerard Dirivia:

Bu ve bunlar gibi normal insan olamayan ama insan görünümlü canlılar için kapalı bir bölge oluşturmak lazım. Her yeri kapalı, orada da iş gücü olarak sabah akşam çalıştıracaksın giriş çıkış yasak bir bölge. Sadece kendi gibi özürlü insan mertebesine ulaşmamış hastalıklı beyinlerin olduğu bir bölge, toplumun içinden çekip çıkaracaksın

3
0
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