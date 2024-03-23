Otomobilden havaya rastgele ateş eden şüpheliye 26 bin lira ceza

İstanbul Başakşehir'de otomobilin camından dışarıya rastgele ateş eden şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliye 26 bin lira idari para cezası uygulandı.

EKİPLER HEMEN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Şelale Caddesi'nde, bir şüpheli seyir halindeki otomobilin camından havaya rastgele ateş etti. Şüpheli bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, paylaşılan görüntülere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen 18 yaşındaki M.Ö. kısa sürede yakalandı. 'Silah kanununa muhalefet' suçundan gözaltına alınan M.Ö.'ye 26 bin lira idari para cezası uygulandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabı üzerinden, M.Ö.'nün adli makamlara sevk edildiğini duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Şehir eşkıyalığına özenenleri adalete teslim etmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.