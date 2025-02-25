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Katil kocadan kan donduran plan! Cinayeti, 6 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıkardı

Katil kocadan kan donduran plan! Cinayeti, 6 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıkardı
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Aydın'da bariyerlere çarpan otomobilde cesedi bulunan Derya Buçan'ın araçtaki 6 yaşındaki oğlu D.B.'nin ifadesinden yola çıkılarak eşi Rıdvan Buçan tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Tutuklanan Rıdvan Buçan'ın cinayeti gizlemek için otomobille bariyerlere çarptığı belirlendi.

Aydın- İzmir kara yolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana gelen olayda Aydın yönüne giden Rıdvan Buçan yönetimindeki 09 EB 225 plakalı otomobil bariyere çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Derya Buçan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Eşi Rıdvan Buçan ile 6 yaşındaki çocukları D.B. ise yaralı olarak Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Morga kaldırılan Derya Buçan, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Derya Buçan, toprağa verildi. Rıdvan Buçan ile oğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Katil kocadan kan donduran plan! Cinayeti, 6 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıkardı

İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI

Jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan D.B., kazadan bir süre önce otomobilde seyir halindeyken annesiyle babası arasında yaşanan tartışma sonrası silah sesi duyduğunu, babasının kendisine sesin dışarıdan geldiğini söylediğini ardından da kaza yaptıklarını anlattı.

Katil kocadan kan donduran plan! Cinayeti, 6 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıkardı

CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

D.B.'nin ifadesi sonrası soruşturmayı derinleştiren ekipler, Rıdvan Buçan'ı gözaltına aldı. Otopsi raporunda ise Derya Buçan'ın başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

KAZA SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞMIŞ

Rıdvan Buçan'ın otomobille seyir halindeyken eşini tabancayla başından vurarak öldürdüğü, ardından olayı kaza gibi göstermek için bariyere çarptığı belirlendi. Rıdvan Buçan'ın jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Rıdvan Buçan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 30 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıErdem Sen:

yil olmus 2025 zekaya bak

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Böyle canileri bir araya toplayıp yakacaksın ülke böyle pisliklerden arınacak küçük çocuğun yanında annesini öldürmek birde kaza süsü vermek bu çocuk bu travmayı hayat boyu çeker

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

kansız o.ç bunu çocuğunun yanında nasıl yaparsın

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Haber Yorumlarıduygu saraç:

Çocuk anlatmasa gömülcek gitcek mi yani..

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Haber YorumlarıPole star:

İlk otopsiyi yapanlar neden farketmemiş başından vurulduğunu?? Salla başı al maaşı...

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