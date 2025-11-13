Otomobil Yola Çıkan İneğe Çarptı, İnek Telef Oldu

Muş'un Hasköy ilçesinde seyir halindeki otomobil, aniden yola çıkan ineğe çarptı. Kazada yaralanan olmazken inek telef oldu.

Muş-Bitlis karayolu üzerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobil yola çıkan ineğe çarptı. Çarpma sonucu inek telef olurken, sürücü ve araçtakiler kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ