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Otomobil, traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil, traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keklik Ali mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Baysak, (79) yönetimindeki 71 DH 323 plakalı otomobil, H.K. yönetimindeki 40 ABE 675 plakalı traktöre arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Mehmet B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü H.K. ve H.Ö. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Mehmet Baysak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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