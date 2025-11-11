Haberler

Otomobil tırın altına girdi: 4 yaralı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil tırın altına girdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yaralı otomobil sürücüsü acil servise gelip gözyaşı döken annesine, "Sakin ol anne ölmedik, ölmedik" diyerek moral vermeye çalıştı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Şehitler Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Eray K.(21) Yönetimindeki 16 AHU 252 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden sürücü Hayri Y.(60) yönetimindeki 06 PIA 96 plakalı tıra çarpıp altına girdi. Kaza sonucu sürücü ve otomobildeki yolcular Ozan D.(30) ve Latif D.(68) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralı otomobil sürücüsü acil servise gelip gözyaşı döken annesine, "Sakin ol anne ölmedik, ölmedik" diyerek moral vermeye çalıştı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bölge trafik ekipleri karayolunu kontrollü olarak trafiğe açarken Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

