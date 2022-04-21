Otomobil tıra arkadan çarptı! Kanlar içinde kalan kadın sürücü yaşamını yitirdi

Kuzey Marmara Çevre Otoyolu Başakşehir Mevkiisi üzerinde meydana gelen kazada bir otomobil tıra arkadan çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin aracın içerisinde sıkışan yaralıları kurtarma çalışması devam ediyor.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler kurtarma çalışmalarına başladı. Arabada sıkışan sürücü uzun süren çalışmaların ardından itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılırken o anlar kameralar tarafından anbean kayıt altına alındı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler tarafından sıkıştığı aracından çıkartılan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı. Yüzünün kanlar içinde kaldığı görülen sürücünün hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan yolcu koltuğunda oturan şahsın ise ağır yaralandığı açıklandı.

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