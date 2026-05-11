Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziantep'te otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı 4. Organize'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoban istikametine doğru seyir halinde ilerleyen V. Y. (24) İdaresindeki 27 APT 186 plakalı otomobilin, karşı istikametten gelerek kavşaktan sola dönüş yapmak isteyen S.G. idaresindeki 59 AEY 836 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 27 APT 186 plakalı otomobilin içerisinde bulunan 34 yaşındaki Ayşe Demirbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Demirbaş'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
