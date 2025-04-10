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Otomobil Ters Dönerken Tekerleği Koptu, Sürücü Yaralanmadı

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Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobil ters dönerken tekerleği koptu, ancak sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay Mersin-Antalya D-400 karayolunda gerçekleşti.

Otomobil ters döndü, tekeri koptu sürücü yara almadan kurtuldu

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde kaza yaparak ters dönen bir tekeri de kopan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Mersin- Antalya D-400 karayolunda Silifke ilçesi çıkışında Kabasakkallı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre,S.K.Y idaresindeki 42 AKK 777 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak ters döndü. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada tek tekeri de koparak savrulan araçtan sürücü yara almadan çıktı.

Sağlık ekipleri tedbir amaçlı gelirken, araç çekilene kadar trafik kontrollü olarak sağlandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ŞENGİ - 3.Sayfa
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