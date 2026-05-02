Bilecik'te kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçarken, sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler köyü Karaçalı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Karaköy-Pazaryeri istikametinde seyir halindeki 11 ADA 124 plakalı otomobil sürücüsü Mert A. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağında bulunan tarlaya savruldu. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Mert A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı