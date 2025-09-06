Haberler

Otomobil tamirinde korkutan kaza! İşçinin gözüne tornavida saplandı

Otomobil tamirinde korkutan kaza! İşçinin gözüne tornavida saplandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Otomobil tamirinde korkutan kaza! İşçinin gözüne tornavida saplandı
Haber Videosu

Yurt dışında otomobil tamirinde çalışan bir işçinin gözüne tamir sırasında tornavida saplandı. Kan donduran o anlar kameralara yansırken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yurt dışında çekildiği belirtilen görüntülerde otomobil tamirinde çalışan bir işçinin gözüne tamir sırasında tornavida saplandığı görüldü.

Sosyal medyada yer alan ve yurt dışında çekildiği belirtilen görüntüler, kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde, yurt dışında otomobil tamirinde çalışan bir işçi, tamir sırasında aniden gözünü tuttu.

İŞÇİNİN GÖZÜNE TORNAVİDA SAPLANDI

Tamir yapan işçi bir süre sonra gözüne tornavida saplandığını fark etti. Kan donduran o anlar kameralarca anbean kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
231 milyon takipçisi olan Neymar'dan sürpriz Hikmet Karaman paylaşımı

231 milyon takipçisi olan Neymar'dan olay Hikmet Karaman paylaşımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor Almeda Baylan gözyaşları içinde boşanma kararı aldığını açıkladı

"Cinsel hayatımızı ifşa etti" iddiası! Survivor'ın yıldızı boşanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.