Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Haberler

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Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Van'ın merkez Edremit ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Van'ın merkez Edremit ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit ilçesi Seyirtepesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 AAY 027 plakalı Skoda marka otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde bulunan ve hafif yaralanan 2 kişiyi bulundukları yerden kontrollü şekilde çıkardıktan sonra 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edremit Skoda Van 3. Sayfa Haberler

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