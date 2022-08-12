Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Hatay istikametine gitmekte olan Muhammed Özoğlu idaresindeki 31 ADB 410 plakalı Toyota marka otomobil, Gölbaşı- Malatya Karayolunun 18. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Ebrar Yüsra Özoğlu (9) yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman Malatya Hatay 3. Sayfa Haberler

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