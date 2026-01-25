Haberler

Edirne'de Kontrolden Çıkan Araç Refüje Çarptı

Edirne'de Y.C. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çıkarak bir elektrik direğine çarptı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü yara almadan kurtulurken, araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

Edirne'de kontrolden çıkan otomobilin refüje çıktığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Y.C. idaresindeki 34 NTT 021 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Bölgedeki bir elektrik direğine çarparak durabilen araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Sürücü Y.C'nin yara almadan kurtulduğu kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araç çekiciyle bölgeden kaldırıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
