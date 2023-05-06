Otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Kepez Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre Devrek yol ayrımı istikametine seyir halinde olan 67 AAE 176 plakalı otomobil yine aynı istikamette ilerleyen 67 AAL 737 plakalı otomobilin şeridine geçmesi üzerine, 67 AAL 737 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetti ve karşı yola geçip yol kenarında refüje çarparak durabildi. Çarpmanın şiddeti ile araçta maddi hasar meydana gelirken sürücü ve yolcu da yaralandı. Bu sırada kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla yaralıları araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ardından Ereğli Devlet Hastanesine sevk kaldırıldı. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Araçlar olay yerine gelen çekiciler vasıtasıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.