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Son dakika haberi: Otomobil park halindeki iki minibüse çarptı: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberine göre Otomobil park halindeki iki minibüse çarptı: 7 yaralıMALATYA Malatya'da park halindeki iki minibüse çarpan otomobil hurdaya döndü.

Otomobil park halindeki iki minibüse çarptı: 7 yaralı

MALATYA Malatya'da park halindeki iki minibüse çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, 14.30 sularında Malatya - Adıyaman karayolu Karapınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan Y.K. idaresindeki 33 DKN 70 plakalı Volkswagen marka otomobil yol kenarında park halinde olan 44 PP 910 ile 16 AOC 749 plakalı minibüslere çarptı. Feci kazada hurdaya dönen otomobildeki Y.K.yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

Adıyaman Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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